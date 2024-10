Martin Allegro n'a rien pu faire contre Ovtcharov en seizièmes de finale

La N.1 belge était opposé au vétéran allemand Dimitrij Ovtcharov, 36 ans, 7e au classement européen (ETTU).

Le double champion d'Europe (2013, 2015), encore finaliste de l'Euro en 2021, n'a pas laissé beaucoup d'espoir au Bossutois si ce n'est dans le 3e set. Ovtcharov s'est imposé 4 manches à 0 (11-8, 11-3, 18-16 et 11-6).

Il n'y a plus de Belge en simple messieurs.

Seul Cédric Nuytinck, associé au Slovaque Lubomir Pistej, est encore en course dans le double messieurs. En quarts de finale, samedi à partir de 10h35, le Gantois et son partenaire vont se mesurer aux grands favoris, les frères français Félix et Alexis Lebrun, médaillés de bronze aux Jeux Olympiques de Paris dans l'épreuve par équipes messieurs.