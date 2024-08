Matthis Besard occupe la 116e place après le premier tour du Czech Masters

Le jeune golfeur originaire de Flandre Orientale, âgé de 24 ans, a réalisé une carte comprenant un double bogey et un bogey ainsi que deux birdies. Besard, avec son tour réalisé un coup au-dessus du par, compte neuf coups de retard au classement sur le Sud-Africain Pieter Moolman, qui a rendu une carte de 64.

Moolman compte un coup d'avance sur six joueurs, les Allemands Maximilian Rottluff et Maximilian Kieffer, le Sud-Coréen Sung Kang, l'Écossais Richie Ramsay, l'Anglais Brandon Robinson Thompson et le Suédois Jesper Svensson.