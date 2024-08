Mauvaise performance pour Thomas Detry après le premier tour du St. Jude Championship

Detry, 31 ans, a rendu une carte de 74 coups, quatre au-dessus du par, avec deux birdies et six bogeys pour occuper la 69e et avant-dernière place du tournoi. Le Bruxellois compte déjà dix coups de retard sur l'Américain Chris Kirk, seul leader. Un trio composé du Canadien Taylor Pendrith, du Français Matthieu Pavon et du Japonais Hideki Matsuyama pointe à un coup.

Le St. Jude Championship est le premier des trois tournois de la finale de la FedEx Cup à laquelle, seul le top 70 de la saison régulière peut participer. Les 50 premiers à l'issue du St. Jude Championship pourront prendre part au BMW Championship dont le top 30 disputera le Tour Championship, troisième et dernier tournoi.