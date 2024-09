Maxime Carabin confiant avant sa finale du 100 m : "Je peux aller encore plus vite"

Maxime Carabin s'est qualifié jeudi soir pour la finale du 100 m dans la catégorie T52 aux Jeux paralympiques de Paris avec le meilleur temps des séries. Le Liégeois de 23 ans disputera sa finale vendredi. "Je peux certainement aller encore plus vite", a-t-il déclaré après sa course dans les couloirs du Stade de France.

Carabin, détendu, a terminé en 16.21 dans la deuxième série, établissant ainsi un nouveau record paralympique. "Je me sentais vraiment bien", a expliqué le champion du monde en titre et détenteur du record mondial (16.13) sur 100 m. "C'était agréable de courir sur une piste sèche cette fois-ci, après la piste mouillée de vendredi dernier (lorsqu'il a remporté son titre paralympique sur 400 m). J'ai pris un départ prudent et je n'ai pas poussé à 100%. Aujourd'hui était une bonne répétition générale. Il n'était pas nécessaire de prendre trop de risques. Ces derniers jours, après la course du 400 m, nous avons concentré tous nos efforts sur les sprints courts. Je peux certainement encore aller plus vite demain, mais le chrono n'est pas le plus important. Ce que je veux, c'est surtout remporter mon deuxième titre. J'ai hâte d'y être."

Après sa série de jeudi soir, la finale de Carabin aura lieu vendredi matin à 11h38. Une programmation inhabituelle selon lui, et l'organisation n'a pas souhaité la modifier malgré une demande en ce sens. "Les règles sont les règles, il faut s'y adapter. Ce sont les Jeux. La situation est la même pour tous mes concurrents. Ce qui compte maintenant, c'est bien se reposer, récupérer et manger. Et demain, ce sera le grand jour."