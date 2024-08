Maxime Palenik meilleur belge après le premier jour du Staan Open

Palenik, qui est en pleine forme depuis quelques mois, a réalisé un tour avec quatre birdies, un eagle et deux bogeys. Avec son tour de quatre sous le par, après dix-huit trous, il compte trois coups de plus que le Néerlandais Koen Kouwenaar, qui a réalisé six birdies et un eagle après un bogey au deuxième trou. En deuxième position, avec un coup de plus que le leader, suivent le Français Clément Charmasson et les Allemands Brandon Dietzel, Martin Obtmeier et Yannic Oppenheimer.

Kristof Ulenaerts, qui a maté la concurrence lors de l'Omnium Classic de Belgique dimanche dernier, partage la 18e place avec Yente Van Doren (avec une tour en 68 coups). James Meyer de Beco a ouvert le bal avec un tour en 70 coups et occupe la 40ème place partagée. Lars Buijs devra déjà compter sur une grande performance au deuxième tour pour continuer son tournoi après un premier tour en 73 coups et une 75e place partagée.