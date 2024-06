Michael Obasuyi très déçu après sa 6e place: "Je ne fais jamais d'erreur, sauf maintenant"

Obasuyi a touché la première haie avant de remonter et échouer à trois centièmes de la médaille de bronze. "Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais probablement un peu trop proche de la haie. C'est difficile à avaler. Je prépare ce jour depuis le mois d'octobre et je devais toujours repartir d'ici avec une médaille. Je ne fais jamais d'erreur, sauf maintenant. Le seul point positif, c'est que j'ai pu tourner le bouton et faire une solide seconde partie de course. Terminer à trois centièmes du podium après cette grosse erreur, cela dit tout sur mes capacités."

Le natif de Bruges ne veut pas utiliser la pression comme excuse. "Je crois encore que je suis un coureur de championnat qui peut gérer la pression. Cela peut tout simplement arriver. Même les plus grands commettent des erreurs. Je ne dois pas trop analyser cela en profondeur. J'espère que je pourrai prendre ma revanche aux Jeux Olympiques de Paris."