Michel van den Heuvel avant le duel contre l'Australie: "Ce sont des candidats à l'or"

Les Red Lions se sont imposés à deux reprises à Paris: 2-0 contre l'Irlande et 2-1 contre la Nouvelle-Zélande. "On peut voir les choses de deux façons", estime Van den Heuvel. "Nous avons six points et c'est le plus important, mais nous sommes aussi conscients de devoir faire mieux. Je pense que c'est l'équipe qui aura le plus progressé dans le tournoi qui remportera la médaille d'or, et il est clair que nous ne sommes pas à ce niveau pour l'instant."

Mardi, les Lions affrontent donc l'Australie, comme en 2021. "Bien sûr, la finale olympique (de 2021, ndlr) est dans la tête des gars", a confirmé Van den Heuvel. "Mais je pense qu'une finale est toujours plus présente dans la tête de l'équipe perdante." Le sélectionneur national belge se soucie de l'Australie pour la phase de poule, mais aussi pour le titre. "Ils font partie des candidats à l'or, même si la densité est forte dans le hockey mondial aujourd'hui. Je vois six ou huit candidats pour les demi-finales."