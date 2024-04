Minnesota reprend les commandes à l'Ouest, Milwaukee s'enfonce

Ils sont cinq dans l'effectif des Wolves à avoir inscrit plus de 10 points, dont Naz Reid (31), et l'inévitable Anthony Edwards (26). Ce 54e succès de la saison permet aux Wolves de mettre la pression sur Denver, désormais 2e, et Oklahoma City (3e). Les Lakers, en revanche, glissent à la 9e place (45-34) et font face à la perspective d'un match de barrage face à Golden State, qui a écarté Utah (118-110). Les Warriors profitent de la défaite 147-136 de Houston à Dallas pour valider leur place en barrages.

L'autre équipe de Los Angeles, les Clippers, a réussi le comeback de la journée en dominant Cleveland 120 à 118 après avoir été menée de 26 points. Paul George a inscrit 23 de ses 39 points dans le dernier quart, dont le tir décisif. Cette victoire leur permet de conserver leur 4e place.