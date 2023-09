Mondial-2023: les Wallabies enjambent la Géorgie et rebondissent

Grâce à deux essais de leur arrière Ben Donaldson, un autre de leur ailier Mark Nawaqanitawase et un premier précoce de leur centre Jordan Petaia, ses Wallabies s'adjugent le bonus offensif.

"Les Australiens ont très bien joué, ils étaient l'équipe la plus forte", a reconnu le sélectionneur des Lelos, Levan Maisashvili.

Les voilà en bonne position dans leur groupe C homogène, complété par le pays de Galles, les Fidji et le Portugal. Les Australiens retrouvent aussi un peu de confiance avec ce premier succès de l'année en six matches et le premier aussi sous le nouveau magistère d'Eddie Jones, revenu aux commandes en janvier.