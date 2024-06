Nafi Thiam boucle la première journée en tête devant Noor Vidts

Alignées dans la deuxième des trois séries du 200 m, dernière épreuve de la journée, Vidts et Thiam se sont classées respectivement première et troisième. La Brabançonne a signé son meilleur chrono de la saison en 23.85 (995 points) et la Namuroise a franchi la ligne en 24.81 (904 points).

Thiam avait débuté sa journée avec un chrono de 13.74 sur 100 m haies, un saut à 1m95 à la hauteur et un lancer à 15m06 au poids. Vidts a battu deux records personnels sur 100 m haies (13.16) et au poids (14m79) et a réalisé une marque à 1m84 à la hauteur.