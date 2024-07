Natation: le double triomphe du Roi Léon

Les heureux spectateurs qui avaient eu des billets pour cette session qui restera dans les annales ont été particulièrement gâtés puisqu'en plus de l'exceptionnel doublé de Marchand, ils ont eu droit à une autre médaille pour le clan tricolore, celle en argent d'Anastasiia Kirpichnikova.

Trois jours après son sacre sur 400 m quatre nages, Léon Marchand s'est offert deux nouvelles couronnes olympiques mercredi en allant chercher en une seule soirée les titres des 200 m papillon et brasse des JO de Paris. Du jamais-vu chez les hommes depuis un siècle.

Mais ce n'est pas tout! Il y avait aussi au menu le huitième titre olympique de la légende Katie Ledecky, et en toute fin de soirée, un record du monde pulvérisé sur 100 m nage libre par le Chinois Pan Zhanle.

Dans un vacarme à réveiller tout le quartier de la Défense, Marchand a d'abord triomphé sur papillon avant de récidiver moins de deux heures plus tard en brasse, sa nage de prédilection.

Testée en juin aux championnats de France, la passe de deux du Français était inédite chez les hommes aux JO depuis plus d'un siècle. L'Allemande de l'Est Kornelia Ender avait remporté le 200 m nage libre et le 100 m papillon le 23 juillet 1976 à Montréal.