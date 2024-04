Natation: à Mulhouse, la famille Horter face à ses errements comptables

Partager:

"Ça laisse pantois" : au tribunal de Mulhouse (Haut-Rhin) mercredi, les juges se sont longuement penchés sur le fonctionnement du Mulhouse Olympic Natation (MON) et sa gestion par la famille Horter, soupçonnée d'avoir détourné des "centaines de milliers d'euros". Il a fallu plus de 30 minutes à la présidente, Tiffany Gamain, pour citer méthodiquement la liste des infractions reprochées à Marie-Octavie Lescot-Horter (80 ans), ses fils Franck et Lionel (56 et 58 ans), et l'épouse de ce dernier, Marjorie Hauswirth-Horter (49 ans) : "refacturations de services fictifs", paiements "d'honoraires injustifiés" ou de "salaires indus", "manœuvres frauduleuses", "escroqueries", ou encore présentation de bilans comptables "infidèles", entre 2015 et 2019.

Après cette longue énumération, la juge a rapidement posé les bases du problème : en 2013 est signée une convention tripartite entre l'agglomération de Mulhouse (M2A), présidée par Jean-Marie Bockel, le club sportif qui a formé plusieurs champions et une société commerciale (baptisée "M.O.N. Club"), tous deux dirigés par les Horter : l'agglomération leur met à disposition exclusive une piscine publique, le Centre d'entraînement à la natation. En retour, le club, qui gère le haut-niveau sportif, doit payer une redevance d'occupation de 140.000 euros annuelle, largement couverte par les 270.000 euros de subventions apportés par M2A. - "Frais de fluide" -

Pour la société commerciale, chargée des activités de loisirs, l'arithmétique n'est pas la même : elle doit payer une redevance de 60.000 euros, plus de 5% de son chiffre d'affaires, ainsi que les "frais de fluides" (notamment l'eau et le chauffage, conséquents pour une piscine extérieure chauffée toute l'année), soit environ 130.00 euros au total, et ne dispose évidemment pas de subventions publiques. Pour régler cette somme, Lionel Horter et son épouse vont facturer des prestations à l'association sportive, largement subventionnée, comme l'autorise d'ailleurs la convention. "J'aimerais savoir ce qu'une société qui exploite un centre de loisirs nautiques peut avoir à apporter comme prestations à une association qui promeut le sport olympique", s'interroge cependant la présidente, qui remet en cause la "réalité des prestations".