NBA: Boston marque les esprits, s'assure du meilleur bilan en fin de saison

Les Boston Celtics ont frappé un grand coup avec une large victoire face au Thunder d'Oklahoma City (135-100). La franchise du Massachusetts, en tête à l'Est, s'est ainsi assurée du meilleur bilan en fin de saison (60 victoires - 16 défaites et 6 matches à jouer), et donc d'avoir l'avantage du terrain pendant tous les play-offs jusqu'à une éventuelle finale NBA. Surtout, les C's ont marché sur l'un des outsiders au titre, le jeune Thunder, engagé dans la course à la première place de la conférence Ouest. Les Celtics du pivot letton Kristaps Porzingis (27 points, 12 rebonds) et de Jayson Tatum (24 points) ont pris le large dans le 4e quart-temps, remporté 42 à 17. "Gagner plus de 60 matches et s'assurer du meilleur bilan ce n'est pas rien", a salué Tatum. Le coup est dur pour OKC, désormais 3e à l'Ouest (52-24), juste derrière le champion Denver (53-23) et les Minnesota Timberwolves (53-23), qui ont corrigé les Toronto Raptors (133-85), désormais sur une série de 15 défaites.

. Les Bucks perdent encore

Les Milwaukee Bucks, privés du meneur Damian Lillard, de Khris Middleton et de Patrick Beverley ont perdu pour la deuxième fois en deux jours, à domicile contre Memphis (111-101). Les Bucks (47-29) restent deuxièmes à l'Est mais voient leur avance sur Cleveland (46-30) fondre.