NBA: Doncic crucifie Minnesota, Dallas prend une option sur la finale

Après un premier match serré, les Mavericks ont cette fois sû remonter 18 points de retard lors du deuxième quart-temps, puis un petit écart de cinq points à un peu plus d'une minute du terme.

Un tir à longue distance de Luka Doncic, auteur nd'un triple double (32 points, 13 passes, 10 rebonds) a achevé les Wolves à quatre secondes du terme. Le Slovène a su se dépêtrer de la défense du pivot français Rudy Gobert, lâchant quelques insultes au passage, pour marquer un panier décisif avant que Naz Reid ne manque le tir de la victoire pour Minnesota.

"Le plan de jeu (sur cette possession) était de donner la balle à Luka, pour qu'il fasse ce que Luka fait dans ce genre de moments, a expliqué son entraîneur Jason Kidd. "On a évoqué l'idée d'un tir à deux points (pour égaliser), mais quand il a commencé à faire danser Rudy Gobert on a vu venir le +step-back+, et la suite était écrite."