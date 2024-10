Nicolas Colsaerts "fier" de sa 2e place en Ecosse

"Je suis assez fier. J'avais déjà bien joué ici (6e l'an dernier, ndlr), mais être capable de putter de très bons tours et rester en course pour la victoire jusqu'à la fin, c'est la première fois depuis quelques années, donc cela fait du bien", a confié Nicolas Colsaerts au micro des organisateurs.

"Finir comme ça sur le dernier trou, cela laisse un peu un sentiment amer, mais si on regarde l'ensemble de la journée, et la façon dont cela s'est déroulé, les trous 8, 9, 10 et 11 ont été probablement la clé. Les gens ne regarderont que le dernier trou, mais j'aurais pu faire un petit peu mieux au milieu de mon parcours", a regretté Nicolas Colsaerts qui en reste pour l'heure à trois victoires dans sa carrière sur le circuit européen à l'Open de France en 2019, donc, au World Match Play Championship en 2012 et à l'Open de Chine en 2011.