Nicolas Colsaerts prend un bon départ au Alfred Dunhill Championship

Nicolas Colsaerts s'est hissé à la 12e place ex aequo après un premier tour remarquable de 65 coups lors du prestigieux Alfred Dunhill Championship, doté de 5 millions de dollars, jeudi en Écosse, sur les parcours d'Angus et Fife.

Matthis Besard, de son côté, a signé une solide carte de 67 sur le parcours de Kingsbarns, grâce à cinq birdies. À 24 ans, le jeune Flandrien, qui vit sa première saison au plus haut niveau européen, termine la journée à la 27e place ex aequo.

La journée a été plus difficile pour Thomas Detry, actuel 57e mondial. Le Bruxellois, 31 ans, également en action sur le parcours de Kingsbarns, a réussi cinq birdies, mais aussi concédé quatre bogeys. Les choses se sont compliquées sur le dernier trou, où il a terminé avec un triple bogey. Avec un score de 74 coups et une 156e place, Detry devra compter sur deux excellents tours pour espérer franchir le cut.

Lors de cet Alfred Dunhill Championship, les 168 participants jouent un tour sur chacun des parcours de Kingsbarns, St. Andrews Old Course et Carnoustie au cours des trois premiers jours. Les joueurs qui franchiront le cut après 54 trous se disputeront le titre lors de la dernière journée sur le mythique parcours de St. Andrews Old Course.