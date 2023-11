Nikiforov espère briller à nouveau : "Je suis le plus vieux, mais j'ai toujours le feu"

"Je me sens bien", a expliqué Nikoforov. "Ces championnats d'Europe restent une étape dans ma préparation pour la suite et la qualification pour les Jeux Olympiques, mais l'objectif de remporter encore une fois la médaille d'or. Je me suis blessé à la clavicule lors des Masters et j'ai été en revalidation. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et puis, un judoka sans blessure, ce n'est pas un judoka. Je n'ai en tout cas rien fait qui devrait m'handicaper durant ma journée de compétition".

Ce championnat d'Europe sera sa première compétition depuis sa défaite en quart de finale au Masters en Hongrie, début août, contre le Géorgien Ilia Sulamanidze, numéro 1 mondial.. Sa motivation n'en sera plus que grande.