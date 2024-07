Oshin Derieuw a hâte de monter sur le ring: "Je commence à être impatiente"

Derieuw, 37 ans, avait décroché son ticket olympique lors des Jeux Européens en Pologne, où elle a décroché le bronze. Jamais une boxeuse belge n'avait réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques. "Je suis très heureuse d'être ici et ce serait beau de pouvoir couronner cela avec une médaille", a confié Derieuw. Sa préparation n'a cependant pas été idéale. "J'ai souffert d'une blessure à l'épaule, et mon tendon d'Achille a aussi des problèmes, mais c'est désormais sous contrôle. Je suis en forme au bon moment."

Derieuw était exemptée de premier tour en tant que tête de série N.7. En rencontrant Moreira, 35 ans, elle retrouvera un visage connu. "Nous avons appris à mieux nous connaître lors des différents camps d'entraînement. Entre-temps, Nancy est également devenue une amie", a confié Derieuw. "Mais une fois sur le ring, cela ne joue plus aucun rôle pour moi. Et je pense vraiment que j'ai une carte à jouer. Elle est plus lente et je suis plus agile."