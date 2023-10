Ostende s'incline d'entrée en Turquie

L'autre rencontre du Groupe E oppose Strasbourg (France) à Oldenburg (Allemagne) plus tard dans la soirée.

Face à Karsiyaka qui aligne 6 Américains et le Belge Thomas Akyazili, Ostende a pris le meilleur départ pour mener rapidement 2-9 sous l'impulsion de Damien Jefferson et de Sam Van Rossom. Emmenés par Darun Hilliard (pendant cinq saisons en Euroigue) les Turcs comblaient l'écart à 16-15. Si Ostende menait encore 20-23 après 10 minutes, les actions conjuguées d'Errick McCollum (22 points, 4 rebonds), Vernon Carey (18 points, 9 rebonds, 3 assists, 3 contres) et bien sûr Darun Hilliard (17 points, 6 rebonds, 2 assists) faisaient bientôt passer la marque de 31-31 à 45-33 et 45-37 au repos.