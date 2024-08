Philip Milanov se sent prêt à viser la finale pour ses deuxièmes Jeux

"J'ai hâte", a déclaré Philip Milanov samedi en conférence de presse. "Je suis en meilleure forme qu'à Rio et j'ai aussi plus d'expérience. Mon stage à Talence a été très bon, je suis donc prêt à viser une qualification en finale. Mais ce sera difficile, il faudra lancer à plus de 64 mètres", dit le vice-champion du monde 2015, dont le meilleur résultat de la saison est un lancer à 63m90. Son record de Belgique est de 67m26.

S'il se sent bien, Philip Milanov a une préparation compliquée. "A cause d'une inflammation aux adducteurs, je n'ai pratiquement pas pu lancer, m'accroupir ou sauter pendant cinq ou six mois", explique-t-il. "Tout ce que je pouvais faire, c'était de l'entraînement pour le haut du corps".