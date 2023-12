Pieter-Jan Hannes se retire avec des adieux à la hauteur de ses espérances

Les organisateurs avaient assuré à Hannes un lieu de rassemblement pour ses supporters sur le parcours. "C'était incroyable, l'ambiance qui régnait là-bas", a-t-il commenté après coup. "J'ai également entendu les autres athlètes belges dire qu'on les avait soutenus dans ce virage. C'était assourdissant quand je suis passé par là. Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui s'y sont tenus. J'ai même eu quelques acouphènes. L'ambiance était indescriptible. C'était vraiment cool. En fait, je voulais remercier les gens à chaque tour, mais je devais rester concentré sur le parcours pour éviter de chuter. Lors du dernier tour, je les ai tout de même remerciés".

Sur le plan compétitif, le travail d'Hannes "consistait à être prêt en fonction du classement par pays, si l'un des Belges les plus forts sur le papier devait échouer. Cela n'a pas été nécessaire en fin de compte, mais en tant que 31e, j'ai fait mon travail", a-t-il expliqué. "Je suis content de mon résultat et c'est super que pour ma dernière course, je puisse encore recevoir cette médaille d'or au classement par pays. J'avais promis à mes coéquipiers une fête à la Ferme Koer (sa ferme à Lubbeek, ndlr) si nous gagnions l'or."