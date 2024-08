Portrait bref de Nafi Thiam

Record personnel : 7.013 points (27 et 28 mai 2017 à Götzis/Aut)

Palmarès international:

Jeux Olympiques

1re (OR) Rio 2016 (6.810 points), 1re (OR) Tokyo 2020 (6.791), 1re (OR) Paris 2024 (6.880)

Mondiaux

1re (OR) à Londres 2017 (6.784), 1re (OR) à Eugene 2022 (6.947), 2e (ARGENT) à Doha 2019 (6.677)

Euro

1re (OR) Berlin 2018 (6.816), 1re (OR) Munich 2022 (6.628), 1re (OR) Rome 2024 (6.848), 3e (BRONZE) Zurich 2014 (6.423), 4e à la hauteur Amsterdam 2016 (1m93)

Autres:

Euro en salle (pentathlon): 1re Belgrade 2017 (4.870), 1re Torun 2021 (4.904), 1re Istanbul 2023 (5.055) Record du monde, 2e Prague 2015 (4.696)

Trophée national du Mérite Sportif: 2016

Sportive belge de l'année: 2014, 2016, 2017 et 2022

Rising Star IAAF de l'année 2016

Athlète mondiale IAAF de l'année: 2017

Spike d'Or: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022.