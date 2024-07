Pour le COIB, l'importance de la délégation souligne la progression du sport belge

Les JO de Paris seront les premiers à être totalement paritaires. Bien échu, l'équipe belge est composée de 82 femmes et 82 hommes. Pour ce qui est des résultats, si Olav Spahl, chef de mission des Belges à Paris, a toujours souligné l'envie de faire mieux qu'à Tokyo (7 médailles et 26 top 8), l'Allemand n'a plus voulu se mouiller samedi lors de l'annonce de la sélection. "Il y a encore trois semaines, des compétitions, une course cycliste par exemple, des entraînements, il peut se passer beaucoup de choses. On reparlera des objectifs le 26 juillet".

Olav Spahl a ajouté n'être pas surpris de l'importance de la délégation. "Dans la défense de mes dossiers, j'ai toujours tablé sur une délégation de 175 athlètes. Parce que nous avions confiance, dès le lendemain des JO de Tokyo, en la capacité des athlètes à se qualifier. Ce Team Belgium de 164 membres ne grèvera pas le budget (estimé à 3 millions d'euros selon le COIB, ndlr)".