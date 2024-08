Pour son coach Dirk Crois, Tim Brys "avait des ailes dans les 500 derniers mètres"

"Le plan était simple, c'était ramer le plus fort possible", a lancé Crois, médaillé d'argent en deux de couple avec Pierre-Marie Deloof à Los Angeles en 1984. "Mais à un moment, je me suis dit que cela allait faire 6 pour lui. Il avait un peu de mal au début, je trouve. Puis il est revenu, et les 500 derniers mètres, il avait des ailes."

Le résultat dépasse les attentes de l'entraîneur. "On était venu pour un top 10, je pensais bien top 8, mais 4e, c'est sublime. On a travaillé beaucoup sur la technique, mais il a surtout un très bon mental et sait aller très loin physiquement. Il a un très bon moteur."