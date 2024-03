Rachid Meziane le concède "ce n'est pas le tirage le plus simple" pour les Belgian Cats

"Ce n'est pas le tirage le plus simple, surtout par le fait d'avoir hérité du plus fort du pot 4 (l'Allemagne qui, nouveauté, peut compter sur les soeurs Sabally Satou et Nyara)", a commenté le sélectionneur français des Belgian Cats à l'Agence BELGA. "Après, prendre les États-Unis, c'est la bonne nouvelle. Si on passe le groupe, cela nous garantit de ne pas tomber contre les Américaines en quarts. Le Japon reste compliqué. On a vu leurs victoires au tournoi qualificatif sur l'Espagne et le Canada. Je ne parle même pas du quart de finale perdu aux JO parce que les deux équipes ont été remaniées depuis lors. Cela dit, nous sommes aux Jeux et si on veut quelque chose il va falloir batailler contre toutes les grosses nations."

"Un tirage lourd et compliqué", a concédé aussi Sven Van Camp, directeur technique et de la performance mercredi au lendemain du tirage au sort au siège de la FIBA, la fédération internationale de basket. "Mais comme à l'Euro, si nous voulons réussir quelque chose, il faudra pouvoir battre tout le monde. Hormis les États-Unis et pour moi tout de même aussi la Chine, qui sont au-dessus du lot, nous rivalisons avec n'importe lequel des dix autres adversaires."