Rani Rosius aux anges​​: "J'ai vu le chrono et j'ai commencé à pleurer"

Rani Rosius a établi vendredi un record personnel de 11.10 lors des séries du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Paris, se qualifiant ainsi pour les demi-finales. "J'ai vu le chrono et j'ai commencé à pleurer", a-t-elle confié après la course.

La sprinteuse de 24 ans n'a pas réalisé tout de suite sa performance. "C'était une course amusante et j'en profitais simplement. Shelly-Ann Fraser-Pryce volait devant, donc je n'avais personne à côté de moi. Quand c'est comme ça, je peux aller encore un peu plus vite."

Rani Rosius se réjouit d'ailleurs d'avoir partagé la piste avec la double championne olympique sur 100 m, quintuple championne du monde de la distance reine. "C'est une idole, mais je ne suis pas du genre à être impressionnée. C'est une athlète comme nous toutes." La Limbourgeoise paraissait d'ailleurs souriante et détendue dans la zone d'échauffement, aux côtés de la superstar jamaïcaine.