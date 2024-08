Rani Rosius très fière des Belgian Rockets : "on a encore des paliers à franchir"

Le quatuor noir-jaune-rouge a été disqualifié pour avoir passé le témoin en dehors de la zone lors du dernier relais, entre Elise Mehuys et Delphine Nkansa. "On a pris beaucoup de risques car on voulait absolument signer un temps canon. Sans cette prise de risques, on n'aurait quand même pas atteint la finale. C'est pour ça qu'on a tenté", a expliqué Rosius, qui avait porté la Belgique en quatrième position au bout de la ligne droite opposée après le départ de Rani Vincke.

"Peut-être avons-nous pris un peu trop de risques, on a maintenant le temps d'analyser la course. Nous sommes une jeune équipe, on apprend encore et cette expérience va nous servir pour le futur", a encore expliqué la Limbourgeoise de 24 ans.