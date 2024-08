Ruben Verheyden pas qualifié pour les demi-finales du 1.500 m: "Je n'ai pas été assez bon"

L'athlète évoluait pourtant à l'avant du peloton durant les premiers tours, avant de perdre des places. "J'ai été repoussé au milieu de la course. Dans la dernière ligne droite, je peux en général encore tenter quelque chose, et c'est sur cela que je comptais", a-t-il expliqué. "Mais les autres ont accéléré aussi vite que moi en fin de course. Il faut donc admettre qu'on n'a pas été assez bon. C'était douloureux de voir les six premiers s'éloigner, parce que j'aurais aimé être parmi eux. C'est une déception absolue".

Verheyden aura une nouvelle chance de se qualifier samedi lors des repêchages, une nouveauté de ces Jeux parisiens. Six places sont encore disponibles pour les demi-finales, soit trois par série. "Pour l'instant, je suis assez fan de ce nouveau système", a-t-il plaisanté. "Je suis heureux d'avoir l'occasion de courir à nouveau et de ne pas devoir rentrer chez moi. Il y a quelques athlètes de classe mondiale qui ne sont pas encore qualifiés, donc ils seront encore là demain, mais, dans l'ensemble, le niveau devrait être plus accessible. Il y a encore une opportunité d'atteindre les demi-finales. Si je sens que je suis assez proche des trois premiers, je peux peut-être aller plus loin."