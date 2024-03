Rugby: l'arbitre Ben O'Keeffe n'était "pas satisfait" de sa performance, assure Galthié

"Il n'était pas du tout satisfait de sa performance", a rapporté Galthié, qui a dit avoir échangé "en tête à tête, de manière très fair-play" avec l'arbitre néo-zélandais, très critiqué pour sa performance lors de ce match, à l'occasion du forum Shape of the Game organisé à Londres fin février par World Rugby.

"La décision fait partie du match et on l'accepte", a expliqué Galthié, à propos de la douloureuse défaite d'un point des Bleus contre les Springboks le 15 octobre dernier. "Par contre on peut en discuter après, à froid, d’une manière rationnelle, on est tous des acteurs."

"Quand je parle de ce quart, oui je dis que mes joueurs ont été impactés très fortement par des décisions qui ont été prises et qui sont discutables", a ajouté le sélectionneur.

Parmi ces décisions jugées discutables, le sélectionneur a évoqué un grattage de Kwagga Smith à la 69e minute du match, récompensé d'une pénalité alors qu'il était illicite puisque le troisième ligne sud-africain avait posé une main au sol.