Sacoor sur son programme chargé : "S'il faut courir les haies aussi, je suis partant"

Le relais mixte belge s'est qualifié pour la finale olympique du 4x400 mètres à Paris vendredi. Jonathan Sacoor a particulièrement impressionné, et on pouvait encore plaisanter sur son programme surchargé. "S'ils veulent que je courre aussi le 400 mètres haies, qu'ils le fassent", a-t-il déclaré.

Sacoor a manifestement apprécié les qualifications à Paris. "C'était une course fantastique dans un stade fantastique", a-t-il déclaré. "Cela faisait des années que je n'avais pas vécu une telle expérience. Cela donne un coup de 'boost'". La Belgique peut se servir de cet élan pour tenter de décrocher une médaille lors de la finale de samedi. "En finale, tout est possible", estime Sacoor. "Nous avons battu le record national et si Alexander Doom court avec nous, tout est possible."

Jonathan Sacoor pourrait potentiellement disputer un total de sept courses aux Jeux Olympiques avec deux courses pour le relais mixte, trois au niveau individuel et deux avec les Belgian Tornado's. "Je suis prêt pour tout", a-t-il déclaré sur son programme surchargé. "S'ils veulent me faire courir le 400m haies, ils n'ont qu'à le faire. Il faut simplement m'inscrire."