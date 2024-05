Sam Van Rossom mettra un terme à sa carrière en fin de saison

Sam Van Rossom est revenu cette saison à Ostende, le club de ses débuts en 2005, après quinze ans passé à l'étranger: dix à Valence, trois à Saragosse en Espagne, et deux à Pesaro en Italie. Avec Valence, le Gantois a remporté le titre national espagnol (2017) et l'Eurocoupe, la deuxième coupe européenne, à deux reprises (2014 et 2019).

L'ex-Belgian Lion a aussi été champion de Belgique avec Ostende en 2006 et 2007. Il espère encore décrocher un nouveau titre cette saison avec le club côtier, qui serait le 13e affilée d'Ostende (le 25e au total).