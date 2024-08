Sarah Cools et Lisa Van den Vonder éliminées en barrages

Sarah Cools et Lisa Van den Vonder n'ont pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale du championnat d'Europe de beachvolley féminin à Apeldoorn, aux Pays-Bas, jeudi. Le duo belge, tête de série N.10, a été battu en barrages par la paire allemande composée de Sarah Schneider et de Margareta Kozuch en deux sets 21-19 et 21-12.

Mardi, Sarah Cools et Lisa Van den Vonder avaient battu les Autrichiennes Lena Plesiutschnig et Katharina Schützenhöfer (N.23) 21-13 et 21-16. Mercredi, elles se sont inclinées face aux Ukrainiennes Valentyna Davidova et Anhelina Khmil, 26e tête de série, 21-15, 21-14 avant de perdre leur troisième match 13-21 et 18-21 mercredi soir contre les Suissesses Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré, têtes de série N.7.

Les trois meilleures équipes de chacun des huit groupes de quatre se qualifient pour la phase à élimination directe. Les vainqueurs de groupe sont directement versés en huitièmes de finale, tandis que les deux autres qualifiés doivent disputer un tour supplémentaire ce jeudi.