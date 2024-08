Sarah Cools et Lisa Van den Vonder perdent leur 3e match de poule mais se qualifient

Après avoir perdu leur 2e match le matin, Sarah Cools et Lisa Van den Vonder (N.10) se sont inclinées dans leur 3e et dernier match de la poule G du championnat d'Europe de beachvolley féminin, mercredi soir à Apeldoorn aux Pays-Bas. Elles se sont cependant qualifiées pour la phase à élimination directe.

Nos représentantes ont été battues 2 sets à 0 (21-13 et 21-18) en 39 minutes par Suissesses Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré (N.7), récentes 5e des Jeux Olympiques de Paris. Celles-ci ont remporté leurs trois rencontres et terminé premières.

Mardi, Sarah Cools et Lisa Van den Vonder avaient battu les Autrichiennes Lena Plesiutschnig et Katharina Schützenhöfer (N.23) 21-13 et 21-16.