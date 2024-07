Sarah Sjöström titrée sur 100m libre

La Suédoise Sarah Sjöström a été titrée sur 100m libre en natation aux Jeux Olympiques de Paris, mercredi. Sjöström s'est imposée en 52.16 devant l'Américaine Torri Huske (52.29) et la Hongkongaise Siobhan Bernadette Haughey (52.33).

Sjöström, 30 ans, décroche le deuxième titre olympique de sa carrière après sa victoire sur 100m papillon en 2016 à Rio de Janeiro. Cette année-là, elle avait décroché le bronze sur 100m libre. La Suédoise détient le record du monde de la distance (51.71), mais n'a jamais été championne du monde, décrochant quatre médailles d'argent et une de bronze. Elle a remporté quatre titres européens sur cette distance. Sjöström possède un palmarès impressionnant sur 50m nage libre (quatre titres mondiaux), 50m papillon (six titres mondiaux) et 100m papillon (quatre titres mondiaux).