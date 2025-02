Scène surprenante en NBA: les joueurs de Miami Heat en apprennent plus sur le trade de Jimmy Butler pendant le match grâce à ... un fan

This fan really broke the Jimmy Butler trade news to the Heat players pic.twitter.com/KA8O7FhPTH — CourtSideHeat (@courtsideheat) February 6, 2025

Ici, Jimmy Butler, part des Miami Heat pour rejoindre Stephen Curry aux Golden State Warriors qui sont en difficulté cette saison.

Le transfert est un petit peu plus complexe que ça parce que les Heat reçoivent trois joueurs : Andrew Wiggins, PJ Tucker, Kyle Anderson et le premier tour de draft 2025. Le Utah Jazz reçoit Dennis Schröder, et les Pistons récupèrent Lindy Waters et Josh Richardson ainsi qu'un futur deuxième tour de draft 2025.