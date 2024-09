Sixième du Grand Prix Test, Manon Claeys était "peut-être une peu trop prudente"

La Flandrienne, âgée de 38 ans, qui avait remporté le bronze dans cette épreuve à Tokyo il y a trois ans, n'était pas déçue. "Je suis très contente de ma performance", a-t-elle commenté.

Avant l'épreuve, Claeys était très nerveuse. "C'était les cinq minutes les plus longues de ma vie", a-t-elle dit en riant après son exercice. "Tout le monde m'a dit de m'amuser et c'est ce que j'ai fait, mais quand vous êtes sur votre cheval et que vous voulez tout faire aussi parfaitement que possible, ce n'est pas toujours facile."