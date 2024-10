Ski de bosses: "si le manque ne revenait pas, c'était potentiellement fini", raconte Laffont

Q: Comment s'est construite votre décision ?

R: "La décision a été assez tardive. Au mois de mai, quand en principe on reprend l'entraînement, j'avais des petits coups de fatigue encore. Mais j'avais besoin de faire du sport. Avec mon entraîneur, mon préparateur physique, on s'est dit: +On ne se met pas de pression pour revenir et être prête en décembre. Juste tu reprends l'entraînement, tu reviens avec le groupe, tu fais les semaines de préparation et on voit comment le corps encaisse.+ Ça s'est fait petit à petit. Reprendre du sport, ça m'a redonné un peu de vitalité. Sur les skis, ça s'est super bien passé en stage à Tignes cet été. Ushuaïa (jusqu'à fin septembre) était un stage décisif: c'est là où on réattaque les runs complets, où on voit la forme physique et mentale aussi, à tenir sur trois semaines. Ca s'est très bien passé et donc, c'est très récemment qu'on s'est dit que tous les feux étaient au vert."

Q: Que retenez-vous de votre année de pause ?

R: "Ca a été une bonne année pour me comprendre. Ça faisait dix ans que j'étais dans une spirale, la tête dans le guidon, à ne jamais la relever. Il y avait toujours des nouveaux objectifs. Ce temps off m'a permis d'analyser tout ce qui s'était passé, de le digérer aussi, parce que j'avais le corps et le cerveau qui tiraient après ces dix années. Ca a été une nouvelle compréhension de mes besoins aussi: j'ai tout gagné dans mon sport, on s'est posé la question de ce qu'allait être la suite, qu'est-ce que j'allais vouloir faire après cette année. J'ai une vision un peu plus claire sur le futur, de ce dont j'ai envie et besoin. L'année est vite passée. J'ai l'impression que c'était hier que j'annonçais que je faisais une pause."

Q: Il y a un an à la même période, vous expliquiez avoir besoin de "fraîcheur". En avez-vous retrouvé ?

R: "Je pense que oui. Les batteries étaient à zéro à la fin du (précédent) hiver. Ce que j'ai réussi à créer, c'est le manque. Le manque de faire du sport, d'aller m'entraîner, d'aller en stage, d'aller au ski, de faire des bosses ; le manque de la compétition, de l'adrénaline. C'était aussi ce que je recherchais à travers cette année off : créer le manque. Si le manque ne revenait pas, ça voulait dire que c'était potentiellement fini. Mais là, petit à petit, le manque est revenu. C'est comme ça que je me suis nourrie ces derniers mois. Je n'aurais pas repris la compétition si je n'avais pas (ressenti) le manque."