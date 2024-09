Son cheval, Dia, contrôlé positif, Tine Magnus triste et incrédule

La cavalière de Merchtem, 32 ans, s'est défendue d'avoir sciemment dopé sa monture, une jument de 10 ans. "C'est avec étonnement et tristesse que j'ai appris le contrôle positif de mon cheval Dia (pendant les Jeux Olympiques)", a posté Tine Magnus sur les réseaux sociaux jeudi. "Avec la fédération belge et mon équipe, nous allons rechercher les causes de ce qui est pour moi aussi un résultat très surprenant. Je vous assure que ni moi ni personne dans mon équipe n'a jamais utilisé sous quelque forme que ce soit le dopage. Je suis une sportive honnête et je ferai tout pour prouver mon innocence. J'espère avoir votre soutien et votre confiance".

Tine Magnus a été suspendue provisoirement à partir du 3 septembre, date de la notification de la fédération équestre internationale (FEI), dans l'attente de la décision du tribunal antidopage de la FEI. Son cheval, contrôlé positif au trazodone, a été suspendu pour deux mois.

La Belgique, 4e du concours complet disputé à Versailles du 27 au 29 juillet, a été disqualifiée de l'épreuve olympique.