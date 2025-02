Super Bowl 2025: voici les deux raisons pour lesquelles cette édition va être totalement unique

Partager:

Les Kansas City Chiefs tenteront d'entrer dans l'histoire du Super Bowl en remportant un triplé inédit face aux Philadelphia Eagles, ce dimanche à La Nouvelle-Orléans, devant Donald Trump, premier président à assister au plus grand événement sportif américain, et avec Kendrick Lamar pour assurer le légendaire show de la mi-temps.

Il s'agira de la revanche de la 57e édition qui avait vu les Chiefs s'imposer 38-35 face à Philadelphie en 2023, en Arizona. Kansas City a assis sa domination sur le sport N.1 aux USA depuis le début des années 2020 avec une 5e participation au "Super Sunday" en six ans. S'ils s'imposaient en Louisiane, les Chiefs deviendraient la première franchise de l'histoire à remporter trois titres consécutifs. Ils le devront avant tout à leur quarterback Patrick Mahomes, de plus en plus considéré comme le meilleur joueur de l'histoire à ce poste-clé. A 29 ans, il jouera son 5e Super Bowl en six ans avec la possibilité d'en gagner un 4e en huit ans de carrière. Il a été désigné MVP lors de ses trois victoires (2019, 2022, 2023).

Rien n'est pour autant joué d'avance… les Eagles semblent beaucoup plus forts qu'il y a deux ans. Halftime show Suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs aux États-Unis, quelques dizaines de millions de plus dans le reste du monde, le "halftime show" de la finale de la Ligue professionnelle de football américain (NFL) est, chaque année, l'événement musical le plus regardé dans le monde. Il constitue un défi unique, à savoir faire monter instantanément en température, le temps d'un petit quart d'heure seulement. L'artiste doit en plus séduire sur deux fronts, dans le stade et chez les téléspectateurs. À lire aussi Du show de la mi-temps à Taylor Swift: voici tout ce qu'il faut retenir du Super Bowl Cette année, la tâche revient à Kendrick Lamar. Le rappeur californien, grand vainqueur des derniers Grammy Awards n'est jamais avare de critique envers le président Trump. L'artiste originaire de Los Angeles aura-t-il la volonté, la liberté, la place, dans son spectacle millimétré, d'envoyer une pique au résident de la Maison Blanche ? Réponse ce dimanche soir.