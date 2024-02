Super Bowl: Mahomes et Purdy, deux quarterbacks aux profils bien différents

.2 Super Bowl vs 25 matches

A 28 ans, Patrick Mahomes est déjà considéré comme l'un des meilleurs quarterbacks de l'histoire du football américain, après avoir remporté deux fois le Super Bowl avec les Kansas City Chiefs (2019 et 2022) et été élu meilleur joueur de l'année en NFL à deux reprises (2018 et 2022).

Brock Purdy (24 ans), quant à lui, n'a joué que 25 matchs dans sa carrière professionnelle, après être devenu titulaire presque en catimini chez les San Francisco 49ers.

.10e vs 262e