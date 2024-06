Thomas Detry s'échoue à la 55e place du Travelers Championship

Le Bruxellois de 31 ans a réalisé un dernier tour avec des hauts et des bas, réussissant cinq birdies, mais concédant trois bogeys et un double bogey. C'est surtout au sixième trou, un par-5, que les choses ont mal tourné et qu'il a dû dropper la balle contre une pénalité. Malgré une ronde dans le par, il a perdu 10 places supplémentaires.

Avec un score total de 276 coups, soit quatre sous le par, Detry avait finalement besoin de 18 coups de plus que l'Américain Scottie Scheffler. Le numéro un mondial du golf s'est débarrassé de Tom Kim en play-off. Le Sud-Coréen de 22 ans, qui a mené pendant presque tout le tournoi, a vu Scheffler le rejoindre grâce à un dernier tour impeccable de 65 coups. Lors du barrage, Kim n'a pu faire mieux qu'un bogey au premier trou supplémentaire. Scheffler, quant à lui, a réussi le par, ce qui lui a permis de remporter sa sixième victoire de la saison, égalant ainsi le record de Tiger Woods.