Thomas Pieters termine cinquième à Singapour

Thomas Pieters a terminé cinquième du tournoi de Singapour, comptant pour le LIV Golf et doté de 25 millions de dollars, dimanche à Sentosa Island. L'Anversois, 32 ans, occupait la deuxième place après les deux premiers tours, mais a reculé de trois places après un troisième et dernier tour en 69 coups, deux sous le par.

Pieters a réussi trois birdies pour un bogey. Avec son total de 202, il finit à quatre coups de Brooks Koepka. L'Américain a devancé de deux coups les Australiens Cameron Smith et Marc Leishman. Koepka décroche une quatrième victoire sur le circuit LIV.

Les RangeGoates GC, l'équipe de Pieters et des Américains Bubba Watson, Peter Uihlein et Matthew Wolff, ont terminé à la sixième place. Avec un total de 25 sous le par, ils ont échoué à sept coups de l'équipe australienne des Ripper GC composée de Cameron Smith, Marc Leishman, Matt Jones et Lukas Herbert.