Tibo De Smet et Pieter Sisk, impatients de se jeter dans le bain olympique

Tibo De Smet et Pieter Sisk, respectivement 25 et 24 ans, s'apprêtent à découvrir les Jeux Olympiques. Engagés sur le 800 mètres à Paris, comme Eliott Crestan, déjà présent à Tokyo, ils abordent leur premier tour, prévu mercredi en fin de matinée, avec calme et sérénité.

"J'ai hâte d'y être", a lancé Tibo De Smet lundi au village olympique. "Physiquement, je me sens bien, je pense avoir une bonne forme et la préparation s'est bien déroulée. Le niveau est super dense, on verra ce que ça donne."

Parfois perfectible sur le plan tactique, De Smet ne pourra pas trop calculer car seuls les trois premiers seront qualifiés pour les demies, les autres passant par les repêchages. "J'ai une préférence pour un tempo un peu plus bas mais les favoris vont peut-être imprimer un rythme élevé dès le début."

De son côté, Pieter Sisk, se sent "presque comme à la maison" au sein du village olympique. Quatrième performeur belge de l'histoire (1:44.46), le Louvaniste se sent "dans la meilleure forme physique de sa vie". "Je suis en confiance, je sais que je vais pouvoir offrir la meilleure version de moi-même mercredi. Tactiquement, ce sera différent sans les qualifications au temps. Je serai concentré sur ma course."

Sisk, comme De Smet et Crestan, a pointé trois favoris à la course au podium. "L'Algérien Djamel Sedjati, le Français Gabriel Tual et le Canadien Marco Arop seront dans le coup. Peut-être que l'un d'eux sera dans ma série. Ce sera passionnant de voir comment ils vont aborder leur course. En fonction, j'adapterai peut-être ma tactique."