Un ancien sélectionneur du XV de France alerte: "La drogue s'installe à tous les niveaux du rugby"

Novès pointe du doigt un environnement où la fête et la recherche de l’excès prennent parfois le pas sur les valeurs traditionnelles de ce sport. "Que les joueurs aient envie de faire la fête, je le comprends. Mais aujourd’hui, on est passé d’un excès d’alcool à un mélange avec des drogues, et pas seulement des douces. Cela donne des choses terribles."

Pour illustrer ses propos, Novès évoque un événement tragique qui a marqué le rugby : la mort de Kelly Meafua, joueur de Montauban, qui s’est jeté d’un pont en mai 2022. Selon lui, cette recherche de l’excès reflète une dérive préoccupante. "Cela n’a rien à voir avec l’esprit du rugby."

Des anecdotes personnelles révélatrices

L’ancien sélectionneur a également partagé des souvenirs marquants de son passage à la tête du XV de France, notamment lors d’une tournée en Argentine. "Nous avions perdu le premier match. À table, j’entends mes joueurs chanter. Je me suis levé et je leur ai demandé fermement ce qu’ils fêtaient après une défaite. Ensuite, j’ai resserré les choses et on a gagné les deux autres matchs."

Une autre anecdote témoigne du relâchement observé chez certains joueurs : "Un matin, dans l’ascenseur, j’ai croisé un joueur avec deux filles. Derrière, il y a eu une grosse reprise en main de ma part."