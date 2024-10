Un Anvers accrocheur s'incline devant Cholet

Anvers a dû baisser pavillon (81-94) mardi à domicile face à Cholet, leader actuel du championnat de France, dans sa deuxième rencontre du groupe C de la FIBA Europe Cup.

Emmené par le puissant intérieur Bastien Vautier (29 points, 7 rebonds), c'est Cholet qui a pris le meilleur départ pour creuser un écart de 9 unités dans le second quart-temps. Orchestrée par Michael Flowers (20 points) et Mike Moore (22 points), la réaction des Anversois leur a alors permis de revenir à 45-49 au repos. Toute la seconde période a pris l'allure d'une course poursuite pour Anvers qui a une nouvelle fois égalisé à 74-74. Dans les cinq dernières minutes, trop de petites erreurs immédiatement sanctionnées ont alors été fatales aux Giants.

Anvers occupe la deuxième place du groupe avec 3 points derrière Cholet, leader avec 4 points. Les Suisses de Fribourg, entraînés par Thibaut Petit, et les Roumains de Constanta qui comptent 1 point, s'affrontent mercredi.

Anvers accueillera Fribourg lors de la 3e journée le mercredi 23 octobre