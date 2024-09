Un derby wallon en huitièmes entre Limal Ottignies et Charleroi

Le tirage au sort du tableau final de la Coupe de Belgique dames s'est tenu ce mercredi à Bruxelles et offre un tableau très ouvert.

Six équipes issues de Nationale 1 auront survécu aux tours préliminaires et tenteront de poursuivre leur belle aventure : Stekene Sint-Gillis, Louvain, Limal Ottignies, KVC Zoersel, Amigos Zoersel et Wellen. Elles rejoignent les dix équipes de l'élite en huitièmes de finale.

L'an dernier, c'est Asterix Avo Beveren qui avait mis la main sur la Coupe en s'imposant, dans une finale folle, face à Charleroi. Les deux formations pourraient se retrouver en finale étant placées dans deux parties de tableau différentes. Les Carolos affronteront, en huitièmes, Limal Ottignies, champion de Nationale 2 la saison dernière, avant de potentiellement croiser la route d'Oudegem, un sérieux client, en quarts et, peut-être, de rêver d'un derby face à Tchalou en demie.