Un "podium en relais mixte difficile" à atteindre mais pas impossible pour Vanderelst

Elise Vanderelst sera parmi les quatre athlètes qui défendront les couleurs de la Belgique en relais mixte, dimanche à l'occasion des championnats d'Europe de cross-country à Bruxelles. "Un podium est difficile sur papier", a-t-elle laissé entendre, "mais cela reste du cross", avec ses incertitudes et ses opportunités, a ajouté la détentrice du record national sur 1.500 mètres, samedi.

Le parcours du Parc de Laeken était déjà très gras à l'occasion de la reconnaissance à la veille de la course. "Personnellement, je préfère un parcours un peu plus fluide, mais la boue est en général à l'avantage des Belges", a commenté Vanderelst. "Nous y sommes un peu habitués, alors que certains de nos concurrents comme les Espagnols n'ont jamais vu de boue dans leur pays."

Charlotte Van Hese, Ruben Verheyden, Ziad Audah et Elise Vanderelst courront chacun 1.500 mètres dimanche. L'objectif demeure "une question difficile", a répondu la dernière. Un podium semble difficile "si vous observez les records personnels. Mais cela reste du cross. C'est imprévisible, et certains athlètes sont peut-être plus rapides sur la piste que dans la boue. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire."