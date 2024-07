Valentine Dumont, qualifiée: "Je suis vraiment contente de pouvoir nager une demi-finale"

L'ondine namuroise, 24 ans, a signé un chrono de 1:57.50, à 32/100es de son record de Belgique et valide sa place pour les demi-finales en soirée à 21h50, avec le 12e temps des 16 nageuses qui tenteront d'aller chercher une place en finale (top 8).

"Je suis vraiment contente de pouvoir nager une demi-finale et de faire mon deuxième meilleur temps sur 200m. J'espère aller encore un peu plus vite ce soir, il y a toujours plus d'adrénaline dans une demi-finale, je vais donner le maximum et essayer de faire le meilleur temps possible", a réagi Valentine Dumont pour ses premiers Jeux Olympiques.