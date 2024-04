Villeneuve d'Ascq, avec Maxuella Lisowa et Bethy Mununga, se hisse en finale

Deux Cats ont disputé la rencontre avec les Nordistes, en sortie de banc. Maxuella Lisowa a inscrit 5 points et donné 4 assists en 14 minutes. Bethy Mununga n'a joué que 3 minutes 50 secondes le temps de marquer 2 points et de prendre un rebond. L'Américaine Kamiah Smalls a été la joueuse la plus en vue du côté des finalistes inscrivant 18 points (7/11), en plus de 7 assists et 6 rebonds. Elle a ainsi rendu les 24 points de la Française Valerian Ayayi pour le compte de Prgaue inutiles.

Villeneuve d'Ascq pourrait devenir le troisième club français à s'imposer après Bourges (1997, 1998, 2001) et Valenciennes (2002, 2004).