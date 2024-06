Washington et Julie Vanloo concèdent une onzième défaite consécutive

Les 19 points de Stefanie Dolson et les 16 d'Ariel Atkins n'ont pas suffi aux Mystics pour décrocher une première victoire cette saison. En face, le phénomène Caitlin Clark a inscrit 30 points. La 'rookie', choisie en première position de la dernière draft, a ajouté 8 rebonds et 6 passes. Elle est devenue la joueuse la plus rapide de l'histoire de la WNBA à marquer 200 points et à empiler 50 passes décisives.

Washington est sixième et dernier de la conférence Est avec onze défaites en autant de rencontres. Indiana se trouve juste devant avec trois succès en douze rencontres.